شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي (KIB) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 206 فلس، بالتزامن مع ظهور اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يشير الى امكانية ان يواصل السهم تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 198 فلس كمستوى اول خلال الايام القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 210فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 204.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 207.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط