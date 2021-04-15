شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث سجل انخفاض بلغ 707 فلس، الا انه اغلق عند مستوى 718 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 690 فلس كمستوى اول ثم 660 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 730 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 700 فلس وبين مستوى المقاومة هو 720 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط