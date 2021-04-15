شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل (KCPC) قد يشهد جني ارباح -تحليل صباحي- 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم امس الاربعاء ليغلق عند مستوى 565 فلس، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات شهدها السهم منذ بداية شهر مارس وهو ما اشرنا اليه في حينه، ويتداول مؤشر استوكاستيك حاليا في منطقة الشراء المبالغ فيه، وهو ما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 500 فلس كمستوى اول ثم 450 فلس كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 590 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 559.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 570.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط