شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 247 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وفي ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد ينخفض لمستوى الدعم 240 فلس كمستوى اول، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 250 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 245 فلس وبين مستوى المقاومة هو 248 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط