شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل خليج (GFH) يكون شمعة سلبية -تحليل صباحي- 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 54.20 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 55.50 فلس، دفعت السهم لاسفل ليكون نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 56 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 52.9 فلس وبين مستوى المقاومة هو 55.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط