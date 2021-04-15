شكرا لقرائتكم خبر عن رمال (REMAL) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 17.20 فلس، وذلك بعدما لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند 16 فلس، كما اطلق مؤشر استوكاستيك اشارة شراء، مما يجعل الصورة الكلية ايجابية، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة 19 فلس كمستوى اول ثم 21.50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 16 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 16.4 وبين مستوى المقاومة هو 18.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد