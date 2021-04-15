شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يقلص خسائر الثلاثاء -تحليل صباحي- 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث استهل الجلسة امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 6495 نقطة، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 6516 نقطة، في ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6400 نقطة كمستوى اول ثم 6250 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6600 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,493 بينما مستوى المقاومة هو 6,529 نقطة