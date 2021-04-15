شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحقق مكاسب جيدة -تحليل صباحي- 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 10605 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بمتوسطها الاسبوعي، ويواجه المؤشر حاليا مستوىالمقاومة 10650 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستويات اعلى قد تصل الى 10750 نقطة كمستوى اول، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة خاصة جلسة اليوم

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,508 بينما مستوى المقاومة هو 10,654 نقطة