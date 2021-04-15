شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي – 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما تراجع في بداية تداولات المبكرة للجلسة مسجلاً أدنى مستوى له عند 9,767.01، ليرتد منه ارتفاعاً محولاً تلك الخسائر المبكرة إلى مكاسب في نهاية التداولات بنسبة بلغت 0.09% بما يعادل 9.34 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 10,000، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 10,360.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,762.37 ومستوى المقاومة 10,200.