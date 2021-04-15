شكرا لقرائتكم خبر عن سهم بنك "جيه بي مورجان" يغلق منخفضاً رغم صدور نتائج أعمال قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "جيه بي مورجان تشيس" خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من إعلان البنك الأمريكي عن تحقيق نتائج أعمال فصلية قوية خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري.



وأفاد البنك اليوم أنه حقق أرباحا فصلية بنحو 14.3 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار مقابل 2.87 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجل البنك أرباحا معدلة عند 3.31 دولار لكل سهم بينما توقع محللون أرباحا عند 3.09 دولار لكل سهم.



وارتفعت إيرادات "جيه بي مورجان تشيس" إلى 33.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 29.01 مليار دولار قبل عام فيما توقع محللون إيرادات عند 30.49 مليار دولار.



وذكر المدير التنفيذي للبنك "جيمي ديمون" أن الاقتصاد الأمريكي سيحقق المزيد من النمو خلال السنوات القادمة مما ينعكس إيجابا على كافة القطاعات، ومن بينها القطاع المصرفي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "جيه بي مورجان تشيس" بنسبة 1.9% وأغلق عند 151.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 153.8 دولار وأقل سعر عند 150.9 دولار.