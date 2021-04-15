شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جولدمان ساكس" يغلق على ارتفاع عقب تحقيق أرباحاً قياسية في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جولدمان ساكس" خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور نتائج أعمال فصلية قياسية خلال الربع السنوي الأول.



وأعلن البنك الأمريكي تحقيق أرباح وإيرادات قياسية خلال الربع الأول، وذلك مع تعاف جزئي للاقتصاد الأكبر في العالم من تداعيات جائحة "كورونا".



وأوضح "جولدمان ساكس" أنه سجل أرباحا فصلية بحوالي 6.71 مليار دولار خلال الفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار، وذلك مقابل 1.12 مليار دولار قبل عام.



وبلغت ربحية السهم 18.6 دولار خلال الربع الأول بينما توقع محللون تسجيل أرباح فصلية عند 10.22 دولار لكل سهم.



وارتفعت إيرادات البنك إلى 17.7 دولار في الربع الأول مقارنة بنحو 8.74 مليار دولار قبل عام، في حين أشارت التوقعات إلى تحقيق إيرادات بنحو 12.56 مليار دولار.



وعلق المدير التنفيذي لـ"جولدمان ساكس" "ديفيد سولومون" على هذه البيانات بالإشادة والحديث عن جهد مكثف لخدمة العملاء في مواجهة الجائحة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "جولدمان ساكس" بنسبة 2.3% وأغلق عند 335.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 344.4 دولار وأقل سعر عند 326.1 دولار.