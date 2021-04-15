شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ميفك ريت (4346) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.13% بما يعادل 0.01 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 7.66، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 8.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.20 ومستوى المقاومة 7.80.