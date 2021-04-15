شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة ريت يتراجع لليوم الثاني على التوالي – تحليل صباحي – 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الجزيرة ريت (4331) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت -2.57% بما يعادل -0.64 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 26.05، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 30.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.30 ومستوى المقاومة 26.05.