شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم التصنيع (2060) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.58% بما يعادل -0.26 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولات القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 16.16، ليستهدف مستوى المقاومة 17.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.84 ومستوى المقاومة 17.00.