شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف يبقي ساكناً بدون تغيير – تحليل صباحي – 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أسمنت الجوف (3091) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري 12.50، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 12.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.96 ومستوى المقاومة 13.00.