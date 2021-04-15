شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة ريت يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم مشاركة ريت (4335) في آخر جلساته، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.10% بما يعادل 0.01 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.80، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 10.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.80 ومستوى المقاومة 10.20.