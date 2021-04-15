شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات (TRMI) في آخر جلساته، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل المؤشر خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.24% بما يعادل -7.53 نقطة، وذلك وسط تأثر السهم بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 3,099.96، ليستهدف مستوى المقاومة 3,266.12.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3,000.00 ومستوى المقاومة 3,200.00.