شكرا لقرائتكم خبر عن طيبة للاستثمار يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 15-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم طيبة للاستثمار (4090) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما كبح مكاسب السهم الأخيرة.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 30.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 32.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.70 ومستوى المقاومة 32.00.