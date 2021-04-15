شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ترتفع قبل الإعلان عن أرباح البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.635 ٪ بعد أن كانت 1.622 ٪، حيث تتحرك عائدات السندات في الاتجاه المعاكس للأسعار»

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية قبل بداية موسم الإعلان عن أرباح الشركات، حيث تستعد العديد من البنوك الكبرى للكشف عن بيانات أرباحها قبل جرس الافتتاح.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1٪، بينما ثبتت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي. ولا تتطابق التغييرات في العقود الآجلة للأسهم بالضرورة مع تحركات السوق المتوقعة بعد افتتاح الأسواق.

وفي أوروبا، ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.2٪ في التعاملات الصباحية، حيث ظهرت حالة من التوازن بين المكاسب في قطاعي الرعاية الصحية والسلع والخدمات الاستهلاكية من جهة، والخسائر في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والعقارات من الجهة الأخرى.

وصعد مؤشر فوتسي 100 في المملكة المتحدة، والذي تهيمن عليه الشركات الدولية الكبرى، بنسبة0.1٪. وكانت مؤشرات الأسهم الأخرى في أوروبا متباينة الأداء، حيث ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.4٪، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.1٪، بينما انخفض مؤشر فاينانشيال تايمز 250 البريطاني بنسبة 0.1٪.

وارتفع الفرنك السويسري والجنيه الإسترليني بنسبة 0.1٪ و0.2٪ على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، وثبت سعر اليورو في الغالب مقابل الدولار، حيث يشترى 1 يورو ما يعادل 1.20 دولار.

وفي قطاع السلع، ارتفع خام برنت القياسي الدولي بنسبة 1.1٪، ليصل إلى 64.38 دولار للبرميل، بينما بقي الذهب ثابتًا عند سعر 1.746.80 دولار للأونصة.

وانخفضت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى سالب 0.295٪، وانخفض العائد على سندات المملكة المتحدة لأجل 10 سنوات إلى 0.774٪. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.635٪ بعد أن كانت 1.622٪، حيث تتحرك عائدات السندات في الاتجاه المعاكس للأسعار.

وكانت المؤشرات في آسيا متفاوتة، حيث صعد مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.4٪، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.6٪، بينما انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.4٪.