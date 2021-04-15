شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق متباينة رغم نتائج قوية للبنوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق، الأربعاء، إذ تراجع المؤشران ناسداك المجمع وستاندرد أند بورز 500 رغم صعود الأخير إلى مستويات قياسية جديدة خلال الجلسة وإعلان عدد من البنوك عن أرباح قوية في مستهل موسم النتائج.

صعدت أسهم جولدمان ساكس وولز فارجو بفضل أرباح قوية للربع الأول من العام.

استفاد جولدمان من نشاط صفقات عالمي غير مسبوق، وقلص ولز مخصصات القروض الرديئة وسيطر على التكاليف المرتبطة بتسوية فضيحة في ممارسات المبيعات.

لكن أسهم جيه.بي مورجان هبطت رغم صعود أرباح أكبر بنك أمريكي نحو 400 بالمئة.

وقال كريستوفر جريسانتي، كبير إستراتيجيي الأسهم لدى ماي كابيتال مانجمنت، «أرباح البنوك جاءت قوية، لكن السوق توقعتها قوية. لذا يصبح السؤال: كيف لأسهم البنوك أن ترتفع أكثر. هذا غير واضح. كانت صحبة طيبة. وأعتقد أن أنه ستكون هناك مواضع أخرى لكسب المال على نحو أسهل في المستقبل.»

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 54.87 نقطة بما يعادل 0.16 بالمئة ليصل إلى 33732.14 نقطة، بينما فقد ستاندرد أند بورز 16.75 نقطة أو 0.40 بالمئة ليسجل 4124.84 نقطة، ونزل ناسداك 138.26 نقطة أو 0.99 بالمئة إلى 13857.84 نقطة.

تأثر ناسداك بأداء أسهم شركات التكنولوجيا، مثل أبل وميكروسوفت وتيسلا. (رويترز)