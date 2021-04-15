مانشستر سيتي وريال مدريد يتأهلان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

(أ ف ب)

تأهل فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجدد مانشستر سيتي الإنجليزي فوزه على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني عندما تغلب عليه 2-1، الأربعاء، في دورتموند في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليبلغ نصف النهائي.

وكان مانشستر سيتي فاز بالنتيجة ذاتها، الثلاثاء، على أرضه في ملعب الاتحاد في مانشستر، ليضرب موعداً مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي جرد بايرن ميونخ الألماني من لقبه، الثلاثاء، بعدما فاز 3-2 ذهاباً وخسر صفر-1 إياباً.

وعوض سيتي إخفاقاته في الأعوام الأربعة الماضية، حيث لم يسبق له أن تأهل إلى نصف النهائي منذ تسلم المدرب الإسباني جوزيب جوارديولا زمام الأمور، فخرج من ثمن النهائي أمام موناكو الفرنسي عام 2017، لتتوالى السقطات في ربع النهائي أمام ليفربول (2018)، وتوتنهام (2019)، وليون الفرنسي (2020).

وفك سيتي عقدة نصف النهائي، حيث لم يتأهل إلى المربع الذهبي منذ عام 2016 حين خرج أمام ريال مدريد الإسباني صفر-1 بإجمالي المباراتين.

وتمكن سيتي الذي حقق سلسلة قياسية من 28 فوزاً متتالياً في مختلف المسابقات، من تخطي فخ دورتموند في سباقه على أربع جبهات ورباعية تاريخية حيث أصبح قاب قوسين أو أدنى من الفوز بلقب الدوري الممتاز، بانتظار استحقاقاته في الكأس وكأس الرابطة للأندية المحترفة.

في سياق متصل، فرض ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (13) التعادل السلبي على مضيفه ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، بملعب «أنفيلد» في ليفربول. وكان النادي الملكي فاز 3-1 ذهاباً في مدريد، الثلاثاء، فضرب موعداً في نصف النهائي مع تشلسي الإنجليزي الذي تخطى بورتو البرتغالي بفوزه عليه 2-صفر ذهاباً، وخسارته أمامه صفر-1 إياباً، في مباراتين أقيمتا في إشبيلية بسبب قيود السفر السارية بين إنجلترا والبرتغال.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» في مدريد في 28 إبريل/ نيسان الجاري، والإياب في الرابع من مايو/ أيار المقبل، في ملعب ستامفورد بريدج في لندن.