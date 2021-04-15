شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي وسنغافورة تتبادلان الخبرات في تدريب القطاع العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت أكاديمية أبوظبي الحكومية وكلية الخدمة المدنية في سنغافورة، الجهة الرائدة في تدريب وتعليم وتطوير موظفي القطاع العام في سنغافورة، مذكرة تفاهم تتيح للطرفين تبادل المعرفة والخبرات في القطاع العام ضمن مجالات الريادة والحوكمة والإدارة العامة.

جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم إلكترونياً خلال الاجتماع الثالث عشر لملتقى أبوظبي- سنغافورة المشترك والذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، بحضور خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي، واس. اسواران الوزير المسؤول عن العلاقات التجارية.

اتفق الطرفان على العمل معاً لتطوير برامج تدريبية وتعليمية جديدة؛ بهدف تنمية الكفاءات في قطاع الخدمات العامة في كل من سنغافورة وأبوظبي.