شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية»: تقييم طلبة البكالوريا من دون امتحانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

منحت وزارة التربية والتعليم، لمدارس البكالوريا الدولية في مختلف إمارات الدولة، صلاحية تطبيق نظام التقييم البديل (non-exam route)؛ إذ إن هذا النظام معتمد لدى منظمة البكالوريا الدولية في جميع المدارس الخاصة التي تطبق منهاج البكالوريا (IB) على مستوى الدولة، العام الدراسي الجاري 2020-2021.

ويعتمد النظام على تقييم الطلبة من دون التقدم للامتحانات، استناداً إلى التراكم المعرفي للطالب على مدار العام، وأدائه في الأنشطة الصفية واللاصفية، وما يقوم به من واجبات واختبارات قصيرة.

وخلال تواصل ”الخليج 365” مع بعض الإدارات المدرسية التي تطبق منهاج البكالوريا، أكدت أن القرار يسهم في تحقيق المرونة في تقييم أداء الطلبة، لاسيما أنه النظام المعتمد في قياس مهارات الطلبة ومدى استيعابهم المعرفي.