شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار جديد للمركز التربوي للغة العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أصدر المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في الشارقة كتاباً جديداً بعنوان «الاحتياجات التعليميَّة المرتبطة بالمواطنة والتنمية المستدامة في مناهج اللُّغة العربيَّة»، ويأتي إصدار الكتاب في سياق الاهتمام بهما وتعميق مفهومهما وأهميتهما في التعليم. وجاءت طباعة الكتاب بعد اعتماد وزراء التربية والتعليم أعضاء المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج هذا البرنامج ضمن برامج المركز، تحقيقاً لهدفه في تطوير تعليم اللُّغَة العربيَّة وتعلُّمها، على أسسٍ تربويَّة وعلميَّة ومهنيَّة متميِّزة.

ويتميّز الإصدار الجديد بتفرده في توجيه المناهج التي تُعدّ من أقوى أدوات التعليم في تحقيق آمال الشعوب وتطلعاتها، وتحقيق التقدم والتطور، لمواكبة التغيرات المتسارعة، ومواجهة المشكلات البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، الناتجة عن تلك التغيرات.

وقال الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز: «تفيد هذه الدراسة خبراء مناهج اللغة العربية، ومؤلفي كتب الوزارة، ومعلمي اللغة العربية، وموجهيها في تبصيرهم بنواحي القوة والضعف في كتب الصفوف (1-6- 7-9 -10- 12) المقررة في الدول الأعضاء، ومدى تضمينها لحقوق المواطنة وواجباتها، ومفاهيم التنمية المستدامة ومشكلاتها، والاحتياجات التعليمية المرتبطة بالمواطنة والتنمية المستدامة في مناهج اللُّغة العربيَّة لمراحل التعليم العام.