شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تعزز شراكتها مع مستشفى الجليلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

عززت هيئة الصحة بدبي، شراكتها الاستراتيجية مع مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وذلك بمذكرة تفاهم -أبرمها الطرفان- تقضي بدعم كل السبل التي من شأنها دفع وتنشيط حركة السياحة الصحية في دبي، وتحقيق التوافق الاستراتيجي في تقديم الخدمات الطبية والطبية المساندة، وخدمات الدعم المؤسسي، إلى جانب تضافر الجهود المشتركة، والعمل على الاستخدام الأمثل للموارد المؤسسية والبشرية والمالية، وتجنب الازدواجية، وتطبيق منظومة متطورة لإدارة الإيرادات، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين ومقدمي الخدمة.

وقع المذكرة عن الهيئة، أمس، عوض صغير الكتبي مدير عام الهيئة، وعن مستشفى الجليلة الدكتور عبد الله الخياط المدير التنفيذي للمستشفى، وذلك في مقر إدارة الهيئة.

تهدف المذكرة إلى فتح آفاق التعاون بين الهيئة والمستشفى في مجال الأبحاث والدراسات الصحية، وتبادل الخبرات الطبية في التخصصات النادرة، فضلاً عن التعاون في مجال برامج التعليم الطبي للتخصصات الصحية المتصلة بطب الأطفال، وبرامج الزمالة في التخصصات الدقيقة.