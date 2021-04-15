شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالبترول: جارى تحميل شحنة الغاز السابعة للتصدير من مصنع دمياط للإسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بقطاع البترول عن أنه جارى تحميل شحنة غاز مسال "الشحنة السابعة" للتصدير من مصنع دمياط للإسالة وذلك بعد وصول ناقلة الغاز المسال Maran Gas Troy.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن حجم الشحنة يبلغ نحو 151ألف متر مكعب غاز مسال لافتا أنها متجهة للهند.

وكانت كشفت مصادر بقطاع البترول قد كشفت في تصريحات لـ " الخليج 365 " عن أنه سيتم تصدير شحنة غاز مسال "الشحنة السابعة" من مصنع دمياط للإسالة خلال الأسبوع الجارى.

وكانت الحكومة أعلنت خلال شهر مارس 2021، عن بدء سريان صفقة تضم أكثر من 40 اتفاقية، والتى تشمل (1) تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة يونيون فينوسا للغاز (UFG) والشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس)، (2) ضمان استئناف الإنتاج فى مصنع إسالة الغاز الطبيعى بدمياط التابع لشركة سيجاس، (3) زيادة طاقة إيجاس على الإسالة فى المصنع (4) امتلاك كل من إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول على 50% من أسهم سيجاس، مع امتلاك إينى نسبة الـ50% المتبقية ومن خلال هذه الصفقة، ستقوم مصر وإيجاس بتسوية النزاعات السابقة، والتى نشأت منذ حوالى ثمانى سنوات مع كل من UFG و SEGAS، بالإضافة إلى أنها تعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للغاز، من خلال زيادة طاقة إسالة الغاز الطبيعى المصرى الذى يتعدى الطلب المحلى أو الغاز المنتج من دول أخرى، والتى قد ترغب فى الاستفادة من البنية التحتية الرائدة فى مصر.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.