شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأحصاء يكشف أهم أسباب الحرائق فى مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة حوادث الحريق فى مصر لعام 2020، ونشر جهاز الإحصاء بالإنفو جراف مجموعة من أهم المؤشرات، ومنها أهم المسببات الرئيسية للحريق فى مصر، وكانت كالتالى:



اسباب الحرائق في مصر

ومن أهم المسببات الرئيسية للحريق كانت النيران الصناعية "أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلــة - شمـاريخ إلخ ..." بنسبة 56.8%، الماس الكهربائى أو الشرر الإحتكاكي بنسبة 20.3%، الاشتعال الذاتي بنسبة 12.2%، المواقد والأفران والغلايات بنسبة 5%، حرائق الغازات بنسبة 5.4% وفى المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة بنسبة 0.3% من إجمالي مسببات الحريق .

ووصل عدد حوادث الحريق على مستوى الجمهورية 51963 حادثة عام 2020، مقابل 50662 حادثة عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 2.6%.

وجاءت الأرض الفضاء "القمامة والمخلفات" فى المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بنسبة 48.8%، يليها المبانى السكنية بنسبة 28.6%، وفى المرتبة الأخيرة سجلت المنشآت الشرطية نسبة 0.1% .

ووفقاً للحالة الجنائية يأتي الإهمال فى المرتبة الأولى لحوادث الحريق بعدد 26182 حـادثة بنسبة 50.4%، يليه الحريق العـارض بعــدد 24857 حادثة بنسبة 47.8%، ثم الحريق العمــد بعــدد 924 حادثة بنسبة 1.8% خلال عام 2020 .

وجاءت محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريـق بعدد 6887 حادثة بنسبة 13.3%، يليها محافظة الجيزة بعدد 3836 حادثة بنسبة 7.4%، وفى المرتبة الأخيرة محافظة شمال سيناء بعدد 75حادثة بنسبة 0.2% من إجمالى حوادث الحريق، وسجل شهر مايـو المرتبة الأولي لحوادث الحريق بنسبة 11.3%، يليـه شهر يونيو بنسبـة 9.7% وأخيراً شهر ديسمبر بنسبة 6.3% وهى الأقل على مستوى الأشهر من إجمالى حوادث الحريق .