شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط 5% بتعاملات الأربعاء وخام برنت بـ66.58 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط نحو 5% اليوم الأربعاء، وسط تفاؤل حيال عودة الطلب بعد تقرير من وكالة الطاقة الدولية، أعقبه بيانات المخزون الأمريكي، وذلك بعد أن عصفت إغلاقات مكافحة فيروس كورونا باستهلاك الوقود العام الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.91 دولار بما يعادل 4.6% ليتحدد سعر التسوية عند 66.58 دولار للبرميل، وأغلق الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعا 2.97 دولار أو 4.9% عند 63.15 دولار.

وانخفضت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 5.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بينما توقع المحللون انخفاضها 2.9 مليون برميل فقط.

وسجلت مخزونات الساحل الشرقي مستوى قياسيا منخفضا، وزادت إمدادات البنزين في أحدث أسبوع، وهي مؤشر على استهلاك الولايات المتحدة من الوقود، إلى 8.9 مليون برميل يوميا، أعلى مستوياتها منذ أغسطس، حسبما أظهره تقرير إدارة المعلومات.

وارتفعت مخزونات البنزين 309 آلاف برميل، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 786 ألف برميل، وانخفض مخزون نواتج التقطير 2.1 مليون برميل على مدار الأسبوع، في مقابل توقعات بأن يزيد 971 ألف برميل.