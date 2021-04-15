شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يتحول إلى الارتفاع في ختام الجلسة و"ناسداك" يبقي على خسائره والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الأربعاء عدا "داو جونز" الذي استفاد من انتعاش قطاع الطاقة بالتزامن مع صعود أسعار النفط.



وانطلق موسم الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الأول من العام الجاري، وبدأ بإعلان عدد من البنوك في أمريكا اليوم عن نتائج أعمالهم الفصلية وسط توقعات بمزيد من النمو خلال الفترة القادمة نتيجة التفاؤل حيال الناتج المحلي الإجمالي.



وفي سوق النفط، قفزت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 4.9% أو ما يعادل 2.97 دولار إلى 63.15 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 63.4 دولار وأقل سعر عند 60.3 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 4.5% أو ما يعادل 2.91 دولار وأغلقت عند 66.58 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.9 دولار وأقل سعر عند 63.8 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 53 سنتا) وأغلق عند 33730 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 33911 نقطة وأقل مستوى عند 33668 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 138 نقطة) إلى 13857 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14033 نقطة وأقل مستوى عند 13839 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 4124 نقطة، وسجل أعلى مستوى 4151 نقطة وأقل مستوى عند 4120 نقطة.