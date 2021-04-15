شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح تغلق على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن القلق من جفاف الطقس في الولايات المتحدة وأوروبا.



ويتوقع محللون استمرار جفاف الطقس خلال الأسابيع القليلة المقبلة بقارة أوروبا، كما أن ندرة تساقط الأمطار في الولايات المتحدة سوف يؤثر على مساحات مزروعة بالحبوب خاصة القمح بشكل سلبي.



وأوضحت شركة "أجريتيل" للاستشارات الزراعية بأنه يجب مراقبة الطقس عن كثب في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة في ظل ضعف تساقط الأمطار، ومن ثم، ستتأثر محاصيل موسم عام 2021.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مايو/أيار بنسبة 2.9% إلى 6.48 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر اليوم عند 6.55 دولار وأقل سعر عند 6.30 دولار.