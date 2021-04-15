شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الفضة تنهي الجلسة على ارتفاع وسط انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن الضغوط على أسواق الأسهم.



وكشف عدد من البنوك في أمريكا اليوم عن نتائج أعمالهم الفصلية وسط توقعات بمزيد من النمو خلال الفترة القادمة نتيجة التفاؤل حيال الناتج المحلي الإجمالي.



كانت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قد اتخذت قرارا بتعليق استخدام لقاح شركة "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف علاقته بإصابة المستخدمين بجلطات خطيرة.



وأضافت الوكالة في ذات السياق أن ستة أشخاص مما تناولوا هذا اللقاح ثبت إصابتهم بجلطات دموية الأمر الذي شكل خطورة على أرواحهم.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 0.4% إلى 25.52 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 25.590 دولار وأقل سعر عند 25.235 دولار.