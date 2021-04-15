شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع بالتزامن مع ضعف العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل ضعف العملة الأمريكية واستمرار التفاؤل بشأن نمو الاقتصاد العالمي.



كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير الربيع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% خلال العام الجاري.



يأتي ذلك مع استمرار الجهود الرامية إلى السيطرة على تفشي فيروس كورونا، حيث توزع العديد من الدول المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للمرض.



وأعرب عدة دول على رأسها الولايات المتحدة ثقتها في لقاح "أسترازينيكا – أوكسفورد" البريطاني من حيث الفاعلية والأمان في الاستخدام.



هذا، وكانت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قد اتخذت قرارا بتعليق استخدام لقاح شركة "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف علاقته بإصابة المستخدمين بجلطات خطيرة.



وأضافت الوكالة في ذات السياق أن ستة أشخاص مما تناولوا هذا اللقاح ثبت إصابتهم بجلطات دموية الأمر الذي شكل خطورة على أرواحهم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3780، وسجل أعلى سعر عند 1.3809 وأقل سعر عند 1.3748.