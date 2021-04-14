شكرا لقرائتكم خبر إطلاق مراكز خدمات الأعمال لأنشطة النقل في 15 مدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للنقل مراكز لخدمات الأعمال في 15 مدينة عن المملكة، لتشمل كلا من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والأحساء، وكذلك القصيم وتبوك وحائل وعرعر والجوف والباحة وعسير ونجران وجازان.

وتقدم المراكز خدماتها للمستفيدين من مستثمرين وممارسين لأنشطة النقل البري والبحري والسككي، كما أنها توفر مجموعة من الخدمات المتعلقة بتلك الأنشطة، إلى جانب توفيرها لعمليات التراخيص من إصدار وتجديد، وتشمل أيضا الرد على جميع استفسارات العملاء والمستفيدين.

وأكد المشرف العام على التشغيل بالهيئة العامة للنقل المهندس فهد البداح حرص الهيئة على تهيئة وتوفير خدماتها بكل يسر وسهولة للمستفيدين من مستثمرين وممارسين لأنشطة النقل التي تشرف عليها الهيئة سواء كانت هذه الأنشطة والخدمات تتعلق بالقطاع البري أو البحري أو السككي، وبما يعزز أعمال القطاع اللوجستي في المملكة وينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبين البداح أن مراكز خدمات الأعمال ستتيح للزائر تنفيذ خدمات متعددة، وذلك من خلال الباقة الرقمية التي توفرها بوابة نقل، وسيتمكن معها الناقل من إنجاز أعماله عبر مختصين يوجدون في هذه المراكز لخدمة الزائر والمستفيد، وستكون مراكز خدمات الأعمال متاحة حاليا لجميع عملاء الهيئة الكرام، موضحا أن انتشار المراكز في أرجاء وطننا جاء مراعيا لكافة الاحتياجات، ولافتا في حديثه إلى أن هذا الواقع سينعكس إيجابا على سهولة الحصول على الخدمات والتراخيص، وتغذية استفسارات المستثمرين والعملاء، وتوفير الدعم بشكل مستدام وبكفاءة وجودة عاليتين.