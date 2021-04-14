شكرا لقرائتكم خبر رفع جاهزية الخدمات البريدية لمواكبة زيادة الطلب في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية التي تشمل خدمات نقل الطرود وتطبيقات التوصيل الالكترونية برفع مستوى التأهب والجاهزية في العمليات التشغيلية؛ لمواكبة زيادة الطلب على الخدمات خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت أهمية الالتزام بالعقود المبرمة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين، وإيصال وتسليم الطرود خلال المدة المتفق عليها، كما تنص عليه وثيقة حماية المستفيدين من الخدمات البريدية اللوجستية، لافتة إلى ضرورة مضاعفة الالتزام بالإجراءات الوقائية الموصى بها من قبل وزارة الصحة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد من كافة مقدمي الخدمات.

كما شددت الهيئة على رفع مستوى التأهب والجاهزية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم العمرة في شهر رمضان المبارك، والتحقق من توافر الخدمات البريدية اللوجستية كافة للزوار والمعتمرين؛ بما يضمن تأدية مناسكهم بكل راحة واطمئنان.

وكانت هيئة الاتصالات أعلنت مؤخرا بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، مبادرة الدفع اللاحق للرسوم الجمركية والضريبية المستحقة على الشحنات المستوردة من خلال شركات نقل الطرود الدولية المرخصة لمدة 21 يوما من تاريخ الفسح، وذلك في إطار تعاون جميع الجهات المعنية؛ لتمكين الشركات المقدمة للخدمة وتحفيز المزيد من الاستثمار في قطاع الخدمات البريدية اللوجستية بالمملكة.

وتستهدف المبادرة تيسير الإجراءات التنظيمية للقطاع، وذلك لتعزيز فرص الاستثمار في قطاع الخدمات البريدية اللوجستية بالمملكة، وتحفيز دخول الشركات الجديدة في السوق تحقيقا لرؤية المملكة 2030 في جعلها منصة لوجستية عالمية رائدة.

وأكدت الجهات الثلاث المعنية بهذه المبادرة أنها تعد سارية النفاذ لجميع الشركات البريدية اللوجستية المرخصة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن تحصيل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المؤجلة سيكون وفقا لإجراءات التحصيل المعمول بها نظاما لدى الهيئة العامة للجمارك.