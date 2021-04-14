سابك توزع أرباحا بـ9 مليارات عن 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العامة العادية لشركة (سابك) على توزيع أرباح نقدية بقيمة 4.5 مليارات ريال عن النصف الثاني من عام 2020م، بمعدل 1.5 ريال للسهم الواحد، تمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم، وكانت الشركة أقرت توزيع أرباح نقدية مماثلة بقيمة 4.5 مليارات ريال عن النصف الأول من عام 2020م بمعدل 1.5 ريال للسهم الواحد، تمثل أيضا 15% من القيمة الاسمية للسهم. وبذلك يبلغ إجمالي الأرباح للعام الماضي 9 مليارات ريال بمعدل 3 ريالات للسهم، بما يمثل 30% من القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب بيان للشركة أمس، «ستكون أحقية الحصول على أرباح النصف الثاني للمساهمين الذين يمتلكون الأسهم في تاريخ الاستحقاق-أي تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية- والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة؛ على أن توزع الأرباح في تاريخ 3 مايو 2021».

ووافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، واعتمدت التعديلات على لائحة لجنة المراجعة، كما أقرت إعادة تعيين شركة (إرنست آند يونغ) مراجعا خارجيا للشركة لمراجعة البيانات المالية الفصلية والسنوية للسنة المالية 2021، إضافة إلى الربع الأول من عام 2022، كما أقرت الجمعية رسوم المراجع.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح المرحلية، سواء نصف السنوية أوربع السنوية للسنة المالية 2021.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف البنيان أن مؤشرات الأداء الرئيسة للشركة خلال عام 2020 أثبتت وأكدت قوة نموذج أعمالها وفعالية استراتيجيتها للنمو، مبينا أنه في وسط التحديات التي شهدها هذا العام، سجلت سابك تحسنا على مستوى أحجام المبيعات، حيث بلغت قيمة مبيعاتها 117 مليار ريال وبلغ إجمالي إنتاجها 60.4 ملايين طن متري، لتثبت لزبائنها حول العالم أن بإمكانهم الاعتماد عليها حتى في أصعب الأوقات.

وبين البنيان أن هذه النتائج تشير إلى أن (سابك) لم تنجح فقط في التكيف مع الواقع الجديد، بل نجحت أيضا في تهيئة أعمالها؛ لتحقيق النجاح المستمر عندما يتعافى الاقتصاد العالمي، ويعود للنمو هذا العام، موضحا أن مرونة الشركة تتجسد في نموذج أعمالها القوي، وكفاءتها التشغيلية، ونجاحها في التعاون الفعال مع الزبائن، فكما هو الحال دائما يعد التركيز الشديد على الزبائن، وتقديم حلول مستدامة ومبتكرة، مصدر تميز لأدائها.

وأفاد أن سابك شهدت خلال العام الماضي تطورات مهمة، فقد شرعت في مسيرة جديدة مع شركة أرامكو السعودية تعملان خلالها معا لإيجاد القيمة، وبدأ في هذا السياق تنفيذ مرحلة التنسيق بين أعمال الشركتين، ما يسهم في تحقيق النمو للمدى الطويل ويقود إلى آفاق جديدة عبر توفير فرص إضافية على مستوى توسيع نطاق الأعمال، والتقنية، والاستثمار، متوقعا أن تبلغ القيمة السنوية التي تجنيها (سابك) نتيجة أنشطة التعاون والتآزر بين الشركتين بحلول عام 2025م ما بين 1.5 مليار دولار و1.8 مليار دولار.

توزيع الأرباح النقدية على المساهمين

