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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤسسة التقاعد وقعت اتفاقية استثمارية لتأجير أصول عقارية عائدة للمؤسسة لصالح إحدى شركات الاستثمار والتطوير العقاري.

ونصت الاتفاقية التي وقعها محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد النحاس، ورئيس مجلس إدارة شركة قطاف للاستثمار والتطوير العقاري خالد السعيد، على تأجير سبع أراض تجارية مملوكة للمؤسسة، الواقعة في مدينة الرياض على الشريط التجاري للطريق الدائري الشرقي بحي الحمراء لشركة قطاف للاستثمار والتطوير العقاري لمدة 25 سنة ميلادية.

وذكر محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن العوائد التي ستحققها هذه الاتفاقية ستكون رافدا ماليا لاستثمارات المؤسسة، مؤكدا حرص المؤسسة على الاستثمار الأمثل لمواردها المالية وأصولها العقارية.