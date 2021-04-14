3 مراحل تنفيذية في لائحة رسوم الأراضي البيضاء المعدلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تضمن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، التي وافق عليها مجلس الوزراء مساء أمس الأول، تحديد 3 مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثالثة الأرضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

كما تضمنت التعديلات، إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة؛ لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر؛ لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، «إن قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الماضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، والقاضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، يأتي في إطار الدعم المستمر والاهتمام المتواصل بقطاع الإسكان، كما يسهم في تحفيز ملاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وزيادة المعروض العقاري وتحفيز تطوير الأراضي الأكثر اكتمالا للخدمات بما يتماشى مع مستهدفات النظام، وبما ينعكس إيجابا على المواطنين وعلى القطاع بشكل عام»، منوها بالأثر الإيجابي الذي تحقق خلال الأعوام الماضية على إثر تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في عدد من المدن، ودور ذلك في نمو حركة التطوير وتعزيز المعروض العقاري.

يذكر أن برنامج (الأراضي البيضاء) يطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 5500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون م2، كما أعلن البرنامج مؤخرا توسعه في عدد من المدن منها المدينة المنورة وحاضرة عسير وجازان والطائف وتبوك وغيرها.

تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء

01 تحديد 3 مراحل تنفيذية:

الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

الثانية: الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

الثالثة: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

02 إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة.

03 إجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة؛ لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر أوالانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.

برنامج الأراضي البيضاء:

