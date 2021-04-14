وزارة التجارة

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وأكدت الوزارة أن الجهات المعتمدة والمخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، والمنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ودعت إلى الإبلاغ عن أي منشآت تجارية مخالفة تدعو إلى جمع الأموال بحجة حفر الآبار عبر تطبيق (بلاغ تجاري) أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
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