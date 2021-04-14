الصندوق العقاري

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وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن جميع الفروع بمناطق المملكة تعمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء، بينما فرع الرياض وجدة والدمام تعمل من الساعة 10 صباحا وحتى الخامسة مساء، مشيرا إلى أن فرع مدينة الرياض والدمام وجدة تعمل خلال أيام الجمعة والسبت من الساعة الواحدة مساء وحتى الرابعة مساء.
وبين العصيمي أن مركز الاتصال الموحد (199088) يستقبل استفسارات مستفيدي القرض العقاري المدعوم يوميا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 5 مساء ومن الساعة 9 مساء حتى الساعة 2 صباحا، مبينا أن قنوات التواصل الاجتماعي مهيأة للرد والإجابة على مدار الساعة.
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