شكرا لقرائتكم خبر الصندوق العقاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصندوق العقاري حدد أوقات عمل الفروع في جميع مناطق المملكة ومركز الاتصال الموحد (199088) خلال شهر رمضان.

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن جميع الفروع بمناطق المملكة تعمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء، بينما فرع الرياض وجدة والدمام تعمل من الساعة 10 صباحا وحتى الخامسة مساء، مشيرا إلى أن فرع مدينة الرياض والدمام وجدة تعمل خلال أيام الجمعة والسبت من الساعة الواحدة مساء وحتى الرابعة مساء.

وبين العصيمي أن مركز الاتصال الموحد (199088) يستقبل استفسارات مستفيدي القرض العقاري المدعوم يوميا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 5 مساء ومن الساعة 9 مساء حتى الساعة 2 صباحا، مبينا أن قنوات التواصل الاجتماعي مهيأة للرد والإجابة على مدار الساعة.