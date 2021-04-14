شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية وعيار 21 يهبط لـ760 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، بقيمة 2 جنيه في كل عيار من الأعيرة المتداولة بسوق الصاغة، على خلفية تراجع سعر الذهب عالميًا إلى 1735 دولار مقابل 1743 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 868.5 جنيه

عيار 21 سجل 760 جنيها

عيار 18 سجل 651.5 جنيه

الجنيه الذهب 6080 جنيها

أونصة الذهب 1735 دولار.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية "فيلادلفيا " باتريك هاركر، إن الاقتصاد الأميركي قد ينمو بنحو 5% إلى 6% هذا العام، مدعومًا بزيادة عمليات التطعيم وحزم التفيز الأميركية، وفي الوقت الحالي، ستبقى سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ثابتة حيث أن الانتعاش الاقتصادي لا يزال في مراحله الأولى.

وأضاف إن الانتعاش الاقتصادي الكامل لا يمكن أن يحدث حتى يتم تطعيم المزيد من الناس لتصل الولايات المتحدة إلى مناعة القطيع، ولكنه أبدى مخاوفه حول تردد الناس في أخذ اللقاحات مما قد يبطىء التعافي الاقتصادي خاصة بعد أن أوصت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بوقف استخدام لقاح COVID-19 الخاص بشركة Johnson & Johnson وارتباط اللقاح بحالات تجلط الدم كما هو الحال للقاح AstraZeneca .

التصريحات الإيجابية حول انتعاش اقتصادي في الاقتصاديات الكبرى يؤثر على معنويات المستثمرين ويتجهون للمخاطرة صوب العملات والأسهم ويتخلون عن الذهب كملاذ آمن أوقات الأزمات الاقتصادية.