شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع واردات مصر من البوتاجاز فى يناير الماضى إلى 181 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع حجم واردات مصر من البوتاجاز بشكل ملحوظ في أوائل العام الجاري 2021، وفق بيانات حكومية مبدئية، حيث بلغ حجم استيراد البوتاجاز نحو 181 ألف طن في شهر يناير الماضي، بينما بلغ نحو 224 ألف طن في شهر يناير عام 2020، بتراجع بلغ نحو 43 ألف طن.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن مؤشر الاستهلاك شهد تراجعا مماثلا في نفس الفترة، حيث سجل معدل الاستهلاك 357.6 ألف طن في يناير الماضي، مقابل 365.6 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع طفيف بلغ نحو 8 آلاف طن، بينما بلغ حجم الإنتاج نحو 156 ألف طن في يناير الماضي، مقابل 182 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 26 ألف طن.

وحقق معدل إنتاج الغاز الطبيعي فى مصر ارتفاعا ملحوظا مع بداية العام 2021، وفق بيانات حكومية، حيث بلغ معدل إنتاج الغاز فى شهر يناير الماضى نحو 4 ملايين و359 ألف طن، بينما كانت 4 ملايين و95 ألف طن فى شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 264 ألف طن، فيما تراجع الإنتاج من الزيت الخام والمكثفات ليصل إلى 2 مليون و487 ألف طن فى يناير الماضى، مقابل 2 مليون و729 ألف طن فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 242 ألف طن.