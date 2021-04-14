شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 14-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 14-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.466 مليار جنيه.

إيقاف تداول 65 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 65 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ السويدي إليكتريك، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، سبيد ميديكال، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، بلتون المالية القابضة، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الأهرام للطباعة والتغليف، ليسيكو مصر، الإسماعيلية مصر للدواجن، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، سيدي كرير للبتروكيماويات، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، شارم دريمز للاستثمار السياحى. إيقاف تداول 65 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 65 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ السويدي إليكتريك، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، سبيد ميديكال، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، بلتون المالية القابضة، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الأهرام للطباعة والتغليف، ليسيكو مصر، الإسماعيلية مصر للدواجن، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، سيدي كرير للبتروكيماويات، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، شارم دريمز للاستثمار السياحى.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الكابلات الكهربائية المصرية، دلتا للإنشاء والتعمير، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، ابن سينا فارما، المصرية للمنتجعات السياحية، المصرية للدواجن، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثلاكين، العبوات الطبية، القلعة للاستشارات المالية، الدولية للمحاصيل الزراعية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، العربية لحليج الأقطان، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، اسيك للتعدين-اسكوم، اودن للاستثمارات المالية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب).

وتم إيقاف تداول أسهم؛ مصر الوطنية للصلب-عتاقة، المنصورة للدواجن، غاز مصر، العربية للأسمنت، ارابيا انفستمنتس هولدنج، جنوب الوادي للأسمنت، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، جي بي اوتو، القاهرة للإسكان والتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، أوراسكوم للاستثمار القابضة، دايس للملابس الجاهزة، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المتحدة للإسكان والتعمير، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مصر للأسمنت-قنا، الشمس للإسكان والتعمير، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 14 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.466 مليار جنيه. البورصة تخسر 14 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.466 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 504 ملايين ورقة مالية بقيمة 975.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.5 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.43%، والعرب على 8.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.05% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 20.9 مليون جنيه، 70 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.8 مليون جنيه، 2.3 جنيه، 33.9 مليون جنيه، 48.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.85%، ليغلق عند مستوى 10115 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 1911 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 12480 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3907 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.64% ليغلق عند مستوى 1833 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.23% ليغلق عند مستوى 2733 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1205 نقطة.

وصعدت أسهم 11 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 142 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 39.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.26%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 5.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.45%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 11.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.25%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.769 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.40%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 33.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.08%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 23.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.62%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.48%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 14.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.44%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 1.674 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.17%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 1.941 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.04%.