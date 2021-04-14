شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض رغم تراجع الدولار والضغوط على أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والضغوط على أسواق الأسهم.



وكشف عدد من البنوك في أمريكا اليوم عن نتائج أعمالهم الفصلية وسط توقعات بمزيد من النمو خلال الفترة القادمة نتيجة التفاؤل حيال الناتج المحلي الإجمالي.



هذا، وكانت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قد اتخذت قرارا بتعليق استخدام لقاح شركة "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف علاقته بإصابة المستخدمين بجلطات خطيرة.



وأضافت الوكالة في ذات السياق أن ستة أشخاص مما تناولوا هذا اللقاح ثبت إصابتهم بجلطات دموية الأمر الذي شكل خطورة على أرواحهم.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.7% أو ما يعادل 11.30 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1736.30 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1750.7 دولار وأقل سعر عند 1732.3 دولار.