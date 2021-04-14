شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يبقي على خسائره مع متابعة تدفق نتائج أعمال الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وأبقى على خسائره في ظل متابعة الأسواق لتطورات جائحة كورونا فضلا عن تدفق نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الأول.



وأعلن عدد من البنوك في أمريكا اليوم عن نتائج أعمالهم الفصلية وسط توقعات بمزيد من النمو خلال الفترة القادمة نتيجة التفاؤل حيال الناتج المحلي الإجمالي.



هذا، وكانت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قد اتخذت قرارا بتعليق استخدام لقاح شركة "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف علاقته بإصابة المستخدمين بجلطات خطيرة.



وأضافت الوكالة في ذات السياق أن ستة أشخاص مما تناولوا هذا اللقاح ثبت إصابتهم بجلطات دموية الأمر الذي شكل خطورة على أرواحهم.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.