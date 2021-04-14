شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه والخام الأمريكي يقفز بأكثر من 5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء مدعومة بالتفاؤل حيال نمو الطلب العالمي على الخام، وعززت مكاسبها في أعقاب صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضا أعلى من التوقعات.



وأفادت منظمة "أوبك" في تقريرها أمس بأن الطلب العالمي على النفط سينمو بنحو 6 ملايين برميل يوميا إلى 96.5 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة بنحو 100 ألف برميل يوميا مقارنة بتقديراتها السابقة.



وارتفع إنتاج "أوبك" في الشهر الماضي بنحو 201 ألف برميل يوميا إلى 25 مليون برميل يوميا.



ومن جانبها، أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم انخفاض المخزون الأمريكي من النفط بنحو 5.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما أشارت توقعات المحلبين إلى تراجع قدره 2.9 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف في بيانات أولية عن انخفاض مخزونات النفط في البلاد بحوالي 3.6 مليون برميل خلال نفس الفترة.



وعلى صعيد التداولات، قفزت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 17:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.15% إلى 63.2 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 63.4 دولار وأقل سعر عند 60.3 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 4.7% إلى 66.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.9 دولار وأقل سعر عند 63.8 دولار.