شكرا لقرائتكم خبر عن «كوين بيس» يحلّق مع بدء التداول مخترقاً 380 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسهم «كوين بيس» قرابة 60% إلى 381 دولارا في أول يوم على إدراج أسهم الشركة في بورصة ناسداك، الأربعاء، مما أعطى منصة العملات المشفرة قيمة سوقية قرابة 100 مليار دولار.

قامت Coinbase بإدراج أسهمها مباشرة، مما سمح للموظفين والمساهمين الحاليين ببيع الأسهم على الفور بسعر السوق. وقدم مؤشر ناسداك سعرًا مرجعيًا قدره 250 دولارًا ليلة الثلاثاء، لكن لم يتم تداول أي سهم عند هذا المستوى.

باستثناء الخيارات ووحدات الأسهم المقيدة، كانت القيمة السوقية ل «كوين بيس» حوالي 80 مليار دولار بسعر الافتتاح. (وكالات)