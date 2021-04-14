شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحتضن أطول فندق في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت «سي إن إن» أن فندق «سيل» الذي تشيده دبي حالياً ليكون أطول فندق في العالم، سيتمتع بتصميم غير عادي، حيث من المقرر أن يبلغ 365 متراً.

ويقع فندق «سيل» في قلب منطقة «مرسى دبي»، وتتولى مجموعة «ذا فيرست جروب» تطويره، وسيضم 1029 جناحاً فاخراً موزعة على 82 طابقاً، ومن المنتظر افتتاح فندق «سيل» في أواخر 2022 أو في مطلع 2023.

وبثّت الشبكة الأمريكية، أمس، تقريراً تلفزيونياً خاصاً عن فندق «سيل»، تضمن مقابلة مع مصمم الفندق، المعماري الهندي الشهير يحيى جان، وقال جان: إن «سيل» يعتبر أحد أكثر المشروعات التي عملت فيها تحدياً، وقد عملت منذ 35 عاماً، والمبنى نفسه حقاً غير عادي، فهو ليس مبنى مربعاً أو مستطيلاً، إنما هو مثلث، وهو ليس كبيراً بالمعنى الفعلي.

وأفاد التقرير بأن جان صمم وأشرف على تشييد بعض أكبر المباني في المنطقة، بما في ذلك أبراج الإمارات الشهيرة في دبي وفندق «أتلانتس النخلة».