شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «توشيبا» تقفز عقب استقالة رئيسها التنفيذي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو: «رويترز»

قدم الرئيس التنفيذي لشركة «توشيبا كورب» اليابانية، نوبواكي كوروماتاني، الأربعاء، استقالته، وسط جدل بخصوص عرض استحواذ من «سي في سي كابيتال بارتنرز» بقيمة 20 مليار دولار، في حين ارتفعت أسهمها بفضل تقارير عن اعتزام «كيه كيه آر أند كو»، و«بروكفيلد» تقديم عروض أيضاً.

وقالت «توشيبا» إن كوروماتاني قرر التنحي «ليستعيد نشاطه»، بعدما نجحت خطته الرامية لإحياء المجموعة، بعد فضيحة محاسبية. وسيصبح ساتوشي تسوناكاوا، رئيس مجلس الإدارة الحالي، الرئيس التنفيذي مجدداً.

ووُجهت انتقادات حادة إلى كوروماتاني، الذي ظل الرئيس التنفيذي لثلاث سنوات، بسبب عرض من «سي في سي»، وواجه اتهامات بأن مستثمرين تعرضوا لضغوط قبل اجتماع للمساهمين حتى يدعموا ترشيحات يحبذها مجلس الإدارة.

وقالت مصادر في «توشيبا»، إن البعض داخل الشركة شعروا بأن عرض «سي في سي» للاستحواذ على المجموعة اليابانية، وإلغاء إدراجها مع الإبقاء على إدارتها دون تغيير، مصمم لحماية كوروماتاني من مساهمين نشطين. وقالت مصادر إن هؤلاء المساهمين نجحوا في الدفع إلى إجراء تحقيق مستقل في تلك المزاعم.

وأغلقت أسهم توشيبا مرتفعة 6% عند 4860 يناً. ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن عدة مصادر، أن شركة «كيه كيه آر للاستثمار» تدرس عرض استحواذ قد يفوق عرض «سي في سي».

وقالت «بلومبيرج نيوز» إن شركة «بروكفيلد» لإدارة الأصول في كندا، تعكف على المراحل الأولى من استكشاف إمكانية التقدم بعرض.