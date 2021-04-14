شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «ويلز فارجو» تفوق التوقعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك «ويلز فارجو» عن تحقيق إيرادات وأرباح فاقت التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري. وبلغت أرباح المصرف 4.74 مليار دولار أو 1.05 دولار للسهم في مقابل توقعات بلغت 70 سنتاً وفقاً لمنصة «رفينيتيف»، في حين بلغت الإيرادات 18.06 مليار دولار، مقابل توقعات بلغت 17.5 مليار دولار.

وحقق أكبر مقرض للرهن العقاري في الولايات المتحدة صافي دخل من الفوائد بلغ 8.8 مليار دولار، بانخفاض أكثر من 22% من 11.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة مؤخرا، إلا أنها ظلت منخفضة حيث أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خطط للحفاظ على معدل الاقتراض القياسي بالقرب من الصفر حتى عام 2023.

وقال تشارلي شارف، الرئيس التنفيذي للبنك: «عكست نتائجنا لهذا الربع، والتي تضمنت تخفيضًا قبل الضرائب بقيمة 1.6 مليار دولار في مخصصات خسائر الائتمان، تحسن الاقتصاد الأمريكي، والتركيز المستمر على أولوياتنا الاستراتيجية، والدعم المستمر لعملائنا ومجتمعاتنا». (وكالات)