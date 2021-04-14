شكرا لقرائتكم خبر عن «تاكسي دبي» تستحدث خدمة توصيل البضائع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت مؤسسة «تاكسي دبي» في هيئة الطرق والمواصلات، مذكرة تفاهم مع «زيماس» للحلول التقنية، للاستفادة من أحدث الحلول التقنية في خدمات التوصيل والتنقل.

وتهدف المذكرة إلى إحداث نقلة نوعية في خدمات التوصيل في دبي، فضلاً عن تمكين المؤسسة من أداء دور رائد في هذا المجال المهم، بتوسيع العلامة التجارية المميزة للمؤسسة، والاستفادة من أصول الشركة وأسطولها في الارتقاء بخدمات التوصيل في إمارة دبي.

وقّع المذكرة عن المؤسسة منصور الفلاسي، المدير التنفيذي، وعن «زيماس»، فادي شاور، مدير المبيعات الإقليمي.

وتهدف المبادرة الجديدة من «تاكسي دبي» إلى توفير خدمات توصيل وتنقل ذكية ومريحة وبأسعار مميزة، لخدمة جميع الأفراد والشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة.

وبموجب المذكرة ستعمل المؤسسة والشركة لاختبار نماذج تشغيلية مختلفة في خدمات التوصيل والتنقل، لإطلاق نموذج ميسور الكلفة يتيح التواصل المباشر مع المتعاملين، ويساعد الشركات على النمو والازدهار أثناء «كورونا» وما بعده، بحيث يتوافق هذا النموذج مع الهدف الرئيس للمؤسسة المتمثل في توفير خدمات مميزة لجميع متعامليها.

ويشهد السوق في دبي طلباً كبيراً على خدمات التوصيل الموثوقة. كما أن هناك حاجة إلى تمكين تلك الخدمات بالتكنولوجيا المناسبة.